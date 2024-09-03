Süper meyve olarak tanınan Aronya birçok hastalığa şifa oluyor

03 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:12

Sadece 2 gün kuruluyor: Bu pazarda fiyatlar dipten satılınca sebze ve meyveler kapış kapış gidiyor!

Sadece 2 gün kuruluyor: Bu pazarda fiyatlar dipten satılınca sebze ve meyveler kapış kapış gidiyor!

Antioksidan özelliğiyle kanser, şeker ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan Aronya meyvesi, Türkiye’de de üretilmekte olup tıbbi bitki kategorisinde yer almakta.

ARONYA MEYVESİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Üzümsü meyveler grubuna ait küçük ve koyu renkli bir bitki olan Aronya; vitamin, mineral ve lif bakımından oldukça zengin olması sebebiyle tıbbi bitki kategorisinde birçok hastalığa şifa oluyor.

ARONYA MEYVESİ TÜRKİYE’DE NEREDE YETİŞİR?

Avrupa’nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyada “süper meyve” olarak bilinen Aronya meyvesi Türkiye’de Ardahan başta olmak üzere Tekirdağ, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale, Bolu, Trabzon ve Giresun’da yetişiyor.

ARONYA MEYVESİ FAYDALARI NELER?

Antioksidan özelliği bulunan Aronya meyvesi bol miktarda çinko, magnezyum, C vitamini, kalsiyum ve potasyum minerali bulunuyor.

Aronyanın faydaları ise şu şekildedir;

Bağışıklığı güçlendirir.

Kolesterolü düzenler.

Dengesiz şeker türünü kontrol altına alır.

Kan akışını iyileştirir.

Metabolik bozukluğa faydalıdır.

Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı korur.

Kalp hastalıklarını önler,

Antikanser özelliği taşır.

ARONYA MEYVESİNİN ZARARI VAR MI?

Birçok faydalı özelliğe sahip aronyanın zararı olmamakla beraber şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.

ARONYA NASIL TÜKETİLMELİ?

Keskin tada sahip olan Aronya; taze, meyve suyu veya reçel olarak tüketilebiliyor.