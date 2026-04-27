Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli savunma sistemleriyle gücünü artırmaya devam ederken, son dönemde en çok konuşulan platformlardan biri olan Süper Şimşek İHA, sahip olduğu ileri teknoloji özellikleriyle modern savaş konseptine yeni bir boyut kazandırıyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Şimşek İHA özellikleri: Süper Şimşek taktik radarda savaş uçağı oluyor! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süper Şimşek İHA'sı, ileri teknoloji özellikleriyle modern savaş konseptine katkıda bulunan bir platformdur. Radar izini değiştirebilme yeteneği sayesinde hava savunma unsurlarını yanıltabilmektedir. Jet motorlu yapısıyla yaklaşık 0,85 Mach hıza ulaşabilmekte ve 35 bin feet irtifaya kadar görev yapabilmektedir. Yüksek hızlı hedef uçak olarak da görev yaparak hava savunma sistemlerinin test edilmesi ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sürü uçuş kabiliyetine sahip olup, ANKA III, AKSUNGUR ve ANKA gibi farklı hava araçlarından bırakılabildiği gibi yerden roket destekli sistemlerle de fırlatılabilmektedir.

SÜPER ŞİMŞEK TAKTİK İHA'DAN ALDATMA KABİLİYETİ

Süper Şimşek İHA’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri radar izini değiştirebilme yeteneği olarak öne çıkıyor. Bu sistem sayesinde hava savunma unsurlarını yanıltabilen platform, kendisini savaş uçağı gibi göstererek düşman radarlarında farklı bir tehdit algısı oluşturabiliyor.

Bu kabiliyet, özellikle gerçek savaş uçaklarının güvenli şekilde görev icra etmesine katkı sağlıyor. Modern harp ortamında elektronik harp ve aldatma unsurlarının önemi giderek artarken, Süper Şimşek bu ihtiyaca doğrudan yanıt veren bir sistem olarak konumlanıyor.

SÜPER ŞİMŞEK İHA ÖZELLİKLERİ

Jet motorlu yapısıyla dikkat çeken Süper Şimşek, yaklaşık 0,85 Mach hıza ulaşabiliyor. Bu hız, platformun hem hedef uçak hem de taktik görevlerde etkin şekilde kullanılmasını mümkün kılıyor ve operasyonel esnekliğini artırıyor.

Yaklaşık 35 bin feet irtifaya kadar görev yapabilen sistem, yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bu özellikler, platformun hem eğitim hem de gerçek görev senaryolarında etkinliğini artırarak geniş bir kullanım alanı sunmasını sağlıyor.

ÇOK AMAÇLI GÖREV VE HEDEF UÇAK ROLÜ

Süper Şimşek İHA, yalnızca bir insansız hava aracı değil, aynı zamanda yüksek hızlı hedef uçak olarak da görev yapabiliyor. Bu sayede hava savunma sistemlerinin test edilmesi ve eğitim faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor.

Platformun farklı görev senaryolarına uyum sağlayabilmesi, onu çok yönlü bir çözüm haline getiriyor. Sahte hedef üretimi, dikkat dağıtma ve operasyon destek görevleri gibi alanlarda kullanılabilmesi, sistemin stratejik değerini artırıyor.

SÜRÜ UÇUŞU VE PLATFORM ESNEKLİĞİ

Süper Şimşek’in en dikkat çeken özelliklerinden biri de sürü uçuş kabiliyeti olarak öne çıkıyor. Birden fazla sistemin koordineli şekilde görev yapabilmesi, özellikle karmaşık operasyonlarda önemli avantaj sağlıyor.

Platform; ANKA III, AKSUNGUR ve ANKA gibi farklı hava araçlarından bırakılabildiği gibi yerden roket destekli sistemlerle de fırlatılabiliyor. Bu esneklik, operasyonel kullanım alanını genişleterek farklı senaryolarda etkin görev yapılmasına olanak tanıyor.

Süper Şimşek İHA ne işe yarar?

Süper Şimşek İHA, hava savunma sistemlerini test etmek, sahte hedef üretmek ve düşman radarlarını yanıltmak için kullanılır. Aynı zamanda gerçek savaş uçaklarına güvenli operasyon alanı açan destekleyici bir platform olarak görev yapar.

Süper Şimşek İHA’nın en önemli özelliği nedir?

En önemli özelliği radar izini değiştirerek kendini farklı bir hava aracı gibi gösterebilmesidir. Bu sayede düşman sistemlerini aldatarak elektronik harp ortamında önemli bir avantaj sağlar.

Süper Şimşek hangi platformlardan kullanılabilir?

Sistem hem havadan hem karadan kullanılabilir. İnsansız hava araçlarından bırakılabildiği gibi roket destekli sistemlerle yerden de fırlatılabilir ve sürü uçuş konseptiyle birden fazla araç aynı anda görev yapabilir.