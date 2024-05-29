Supercell'in Brawl Stars ardından yeni oyunu Squad Busters yayınlandı, App Store ve Google Play Store'dan indirilebiliyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 23:47 - Güncelleme : 29 May 2024 23:49
Supercell'in yeni oyunu Squad Busters Türkiye'de artık indirilebilir durumda. Peki, Squad Busters nedir, nasıl indirilebilir? Oyunun özellikleri neler? İşte detaylar...
Supercell'in popüler oyunlarından Brawl Stars'ın ardından, heyecanla beklenen yeni oyunu Squad Busters nihayet yayınlandı.
Oyun, hem App Store hem de Google Play Store'da indirilmeye sunuldu.
Squad Busters, Supercell'in mobil oyun dünyası için yaptığı dinamik ve eğlenceli bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.
Oyuncular, farklı karakterlerden oluşan takımlar kurarak stratejik savaşlara katılıyor.
Oyun, zengin içeriği ve etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor.
Squad Busters, hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilir durumda.
Kaynak: TGRT Haber