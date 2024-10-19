Sürat kargo hafta sonu çalışma saatleri 2024

19 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:18

Kargo işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hafta sonu Sürat kargo çalışıyor mu araştırmaya başladı. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren firmanın çalışma saatleri de gündemde.

Cumartesi ve pazar günü kargosunun gelmesini bekleyen vatandaşlar ve gönderim yapacak olanlar Sürat kargo hafta sonu​ açık mı, kapalı mı araştırmaya başladı.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Yurtiçi kargo​, MNG, Sürat kargo, Aras kargo​ ve UPS firmaları pazar günleri dağıtım yapmıyor.

UPS cumartesi günleri 15.00'a kadar dağıtım yaparken Aras kargo 08.30 ile 13.00 aralığında hizmet veriyor. Sürat kargo cumartesi günleri 14.00'a kadar açık oluyor. pazar günleri ise kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ​ 2024

Sürat Kargo hafta içi sabah 08.30'da açılıyor ve 18.00'a kadar hizmet veriyor. Kargo dağıtımı bekleyenler ve gönderim yapacak olanlar 18.00'a kadar paketlerini teslim alabilir.

Cumartesi günü çalışma saatleri 08.30 ile 14.00 aralığında olan Sürat kargo pazar günleri hizmet vermiyor.

Açılış saati: 08:30

Kapanış saati: 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Pazar: Kapalı