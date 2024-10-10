Sürekli hapşıran kadının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

10 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:50

Bingöl'de sürekli hapşırık nöbeti geçirmesi ile gündeme gelen Benazir Aydın'ın son sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Aydın en son Batman'dan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Sürekli hapşıran kadın iyileşti mi merak ediliyordu.

Durmadan hapşıran Benazir Aydın ile ilgili kötü haber geldi: Son durumu belli oldu

Durmadan hapşıran Benazir Aydın ile ilgili kötü haber geldi: Son durumu belli oldu

24 yaşında evli ve 2 çocuk annesi olan Benazir Aydın, sürekli hapşırması ile tanındı. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada paylaşılan sürekli hapşıran kadının neden hapşırdığına dair bir açıklama bekleniyordu.

SÜREKLİ HAPŞIRAN KADIN İYİLEŞTİ Mİ, SON DURUMU NEDİR?

Uzun zamandır hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın, Batman​'dan Ankara​ Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Birkaç gündür tedavi gören Aydın'ın durumunun iyiye gittiği öğrenilirken birkaç gün içerisinde taburcu olması bekleniyor.

18 Eylül'de başlayan nöbetlerin geçmemesi üzerine Batman'dan başka bir hastaneye sevki gerçekleştirilmişti. Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümlerinden çeşitli testler uygulanarak teşhis üzerine çalışıldı.

8 gün boyunca tedavi gören ismin son durumunun iyiye gittiği ve nöbetlerinin azaldığı belirtildi. Durumuna göre birkaç gün sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

Yasemin Aydın, yengesinin hapşırmadan dolayı zor günler yaşadığını belirtirken ilk günlerde şu sözleri söylemişti:

"Ne yapacaklarını bilemediklerini, 13 gündür sürekli hastanede olduklarını ve serum takılıp eve gönderildiklerini ifade eden Aydın, "Sağlık Bakanlığı'ndan bu yaşanan duruma bir çare bulunmasını istiyorum.

Yengem, hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, içtiği suyu bile hapşırdığı için atmak zorunda kalıyor. Yemek yedirmeye çalışıyoruz 'yapamıyorum' diyor. Ailesi telefonla arıyor konuşamıyor.

Çocukları evde perişan durumdadır. İlk kez böyle bir rahatsızlığa kapılıyor. İlk günden hastaneye getiriyoruz hastane​ bize normaldir diyor. Yengem uykuya daldığı zaman bize iyi oldu deyip eve gönderiyorlar. Dakikalar içinde milyon defa hapşırıyor”