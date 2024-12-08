Suriye bayrağı nedir ne anlama geliyor? Muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
Esad rejiminin muhalifler tarafından düşmesiyle birlikte, Suriye bayrağı değişti. Yeni Suriye bayrağının anlamı merak ediliyor.
Suriye’de Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte Suriye bayrağı da değişti.
2011’den bu yana muhaliflerin kullandığı bayrak resmi bayrak ilan edildi.
Yeşil-beyaz-siyah renkli bayrağın anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
SURİYE BAYRAĞI NE ANLAMA GELİYOR?
Yeni Suriye bayrağında yeşil İslam’ı simgeliyor.
Daha önceki kırmızı renk Cumhuriyet’i simgeliyordu. Suriye’nin İslam Devleti konumuna geçmesi bekleniyor.
Öte yandan yeni bayraktaki 3 yıldız, muhalif grupların birliğini simgeliyor.
SURİYE BAYRAĞI NEDİR?
Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağıdır
Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağı, 2011 sonlarında protestocu muhalefet tarafından kullanılmaya başlandı.
Muhalefet, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan bayrağın kullanılmasını tercih etti.