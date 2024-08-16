Suriye'de 5.2 şiddetindeki deprem İskenderun ve çevresinde de hissedilirken derinliği 7.16 km olarak ölçüldü

16 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:45

Son günlerde aktif olarak devam eden fay hattı bugün de Suriye'de hareket etti. 4.2 ve 5.2 büyüklüğünde olan sarsıntının ardından vatandaşlar İskenderun'da deprem mi oldu, ne zaman merak ederken son dakika deprem haberleri ve Rasathane ile veriler paylaşıldı.

ANTAKYA İSKENDERUN'DA DEPREM Mİ OLDU 16 AĞUSTOS SON DAKİKA?

Bugün Suriye Hama'da 5.2'lik deprem İskenderun'da da hissedildi.

13.15'te 4.2 olarak ölçülen depremin ardından 13.18'de 5.2 şiddetinde sarsıntı kaydedildi.

Suriye'de olan sarsıntı Türkiye'de de hissedilirken Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde de vatandaşlar depremi hissetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

16 Ağustos günü Türkiye'de ve çevre ülkelerde meydana gelen sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz. Rasathane verileri sayesinde Çanakkale, Balıkesir, Batman, Muş, Uşak gibi illerde olan depremlere her gün her saat ulaşabilmekteyiz.