Suriye'de 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde art arda deprem oldu! Gaziantep'ten de hissedildi

16 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:46

Suriye'de 5.2 şiddetindeki deprem İskenderun ve çevresinde de hissedilirken derinliği 7.16 km olarak ölçüldü

Suriye'de 5.2 şiddetindeki deprem İskenderun ve çevresinde de hissedilirken derinliği 7.16 km olarak ölçüldü

Suriye'de 5.2 büyüklüğündeki deprem Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi

Suriye'de 5.2 büyüklüğündeki deprem Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi

Suriye'nin Hamah şehrinde bugün peş peşe şiddeti depremler meydana geldi.

Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından Suriye'de olan depremin sarsıntısı hissedildi.

Birçok vatandaş depremin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı.

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 16 AĞUSTOS?

Suriye'nin Hamah şehrinde saat 13.15 sıralarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13.18 sıralarında ise aynı yerde 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

İlk deprem 7.16 km derinliğinde olurken ikincisi ise 7.1 km derinliğinde meydana geldi.

Gaziantep'ten de hissedilen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son veriler ise şöyle: