Suriyeliler dönecek mi? İstanbul'un Suriye nüfusu belli oldu

11 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:37

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürerken bazı Suriyeliler, memleketlerine dönemeyecek kadar uzaklaştığını açıkladı.

Suriyeli mültecilerin kesin dönüş tarihi belli oldu! AK Parti tüm zemini hazırlayacak

Suriyeli mültecilerin kesin dönüş tarihi belli oldu! AK Parti tüm zemini hazırlayacak

Kilis​'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler​, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

SURİYELİLER DÖNECEK Mİ?

Esad rejimi karşıtı muhalifler, 13 yıldır süren savaşın dengelerini değiştirdi. Rejimin kontrol kaybetmesiyle birlikte, Suriyeliler ülkelerine geri dönme hazırlıklarına başladı. Muhalifler ise yurtdışındaki Suriyelilere geri dönüş çağrısı yapıyor. Ancak Suriyelilerin bazısı memleketlerine dönmek istemediklerini belirtti.

Aynı zamanda resmi hükümetin kurulmasıyla birlikte, bahar aylarında 3 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Türkiye’deki Suriyeli nüfusu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369’a ulaşmıştı. Ancak son veriler, 3 Ekim 2024 itibarıyla bu sayının 3 milyon 89 bin 904’e gerilediğini gösterdi.

İstanbul’da yaşayan Suriyeli nüfusu ise 500 binleri buldu. Suriyeli sığınmacıların en çok bulunduğu semt ise Fatih oldu.