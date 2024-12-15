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Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 16:20 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:35
Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde Esad rejiminin çöküşünün ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Suriye’de Esad​ rejiminin yıkılmasının ardından iç savaş yıllarından bu yana Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkesine dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ da rejimin yıkılmasının ardından dönüşlerin arttığını açıkladı.

Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor - 1. Resim

SURİYELİLER​ DÖNÜYOR MU?

Yapılan açıklamalara göre Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri sonrası ülkelerine dönüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerini yapan sığınmacılar Suriye​'ye geçiş yapıyor.

Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor.

Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor - 2. Resim

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİ KAYA ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Yelikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayı daha sonra da X hesabından paylaştı.

İçişleir Bakanı Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Esad rejimi, devrilmeden önce,

06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli,

07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli,

08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli olmak üzere toplam 726 Suriyeli ülkesine dönerken, rejimin devrilmesinin ardından

09.12.2024 tarihinde bin 259 Suriyeli,

10.12.2024 tarihinde bin 669 Suriyeli,

11.12.2024 tarihinde bin 293 Suriyeli,

12.12.2024 tarihinde bin 553 Suriyeli,

13.12.2024 tarihinde bin 847 Suriyeli olmak üzere toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü."

Sıkça Sorulan Sorular
İçişleri Bakanı’nın verdiği resmi rakamlara göre; 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır

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Kaynak: TGRT Haber
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