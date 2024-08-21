Suriyelilerle birlikte Türkiye’deki yabancı nüfus 4.4 milyona ulaştı

21 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:49

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye’deki Suriyeli ve yabancı nüfus iddialarıyla ilgili açıklama yaparak ülkemizde bulunan yabancı nüfusun 4 milyon 425 bin 230 olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE KAÇ YABANCI BULUNUYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye’de bulunan yabancı sayısının toplamda 4 milyon 425 bin 230 olduğunu belirterek; “Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır.

Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’DE KAÇ MÜLTECİ VAR 2024?

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancı bulunuyor.

EN ÇOK MÜLTECİ HANGİ İLDE?

Türkiye’de en fazla Suriyeli nüfusuna sahip olan il İstanbul ve İstanbul’u takip eden diğer iller ise Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara’dır.

TÜRKİYE’DE KAÇ DÜZENSİZ GÖÇMEN VAR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 81 bin 198 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aynı zamanda Göç İdaresi Başkanlığı'nın başarılı çalışmalarıyla 141 bin 187 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.