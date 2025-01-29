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Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Ocak 2025 00:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:50
Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor&#039;da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Survivor 2025’te ünlüler ve gönüllüler arasındaki çekişmeli mücadelede 28 Ocak bölümünde de devam etti. Dokunulmazlık kazanan takım ve haftanın eleme adayları da belli olurken güne Almeda ile Dilşah arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Survivor 2025 28 Ocak bölümünde de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Almeda, Dilşah kavgası geceye damga vurdu.

Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu - 1. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 12’ye 11 skorla gönüllüler kazandı.

Acun Ilıcalı eleme toplantısı öncesi 'Acil Durum Konseyi' yaptı ve Survivor yarışmacılarını topladı.

Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu - 2. Resim

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu akşam gerçekleştirilen eleme konseyinde tartışmaların ardından Efecan 3. eleme adayı oldu.

Performans birincisi olan Sema da eleme adayı için bir isim verdi.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan, 2. eleme adayı ise Batuhan olmuştu.

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Kaynak: TGRT Haber

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