Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu
Survivor 2025’te ünlüler ve gönüllüler arasındaki çekişmeli mücadelede 28 Ocak bölümünde de devam etti. Dokunulmazlık kazanan takım ve haftanın eleme adayları da belli olurken güne Almeda ile Dilşah arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Survivor 2025 28 Ocak bölümünde de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.
Almeda, Dilşah kavgası geceye damga vurdu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu 12’ye 11 skorla gönüllüler kazandı.
Acun Ilıcalı eleme toplantısı öncesi 'Acil Durum Konseyi' yaptı ve Survivor yarışmacılarını topladı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Bu akşam gerçekleştirilen eleme konseyinde tartışmaların ardından Efecan 3. eleme adayı oldu.
Performans birincisi olan Sema da eleme adayı için bir isim verdi.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan, 2. eleme adayı ise Batuhan olmuştu.