Survivor 2025 28 Ocak dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 00:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:50

Survivor 2025’te ünlüler ve gönüllüler arasındaki çekişmeli mücadelede 28 Ocak bölümünde de devam etti. Dokunulmazlık kazanan takım ve haftanın eleme adayları da belli olurken güne Almeda ile Dilşah arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.