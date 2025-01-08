Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 00:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:30
2025 Survivor 7 Ocak bölümünde kıran kırana geçen mücadeleler izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmaların ardından dokunulmazlık ve eleme adayları da belli oldu.
Survivor 2025 7 Ocak bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star 2025 3. dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımının kazanmasıyla Ünlüler takımı 3. dokunulmazlık oyununu da kaybetti.
Kırmızı takım ada konseyinde 3. eleme adayını belirledi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle Survivor All Star 2025 3. eleme adayı da Barış oldu.
Böylece Survivor All Star 2025 eleme adayları:
Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan oldu.
Kaynak: TGRT Haber