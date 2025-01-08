Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

08 Ocak 2025 00:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:30

2025 Survivor 7 Ocak bölümünde kıran kırana geçen mücadeleler izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmaların ardından dokunulmazlık ve eleme adayları da belli oldu.