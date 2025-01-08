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Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 00:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:30
Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor

2025 Survivor 7 Ocak bölümünde kıran kırana geçen mücadeleler izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmaların ardından dokunulmazlık ve eleme adayları da belli oldu.

Survivor2025​ 7 Ocak bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu​ için kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor - 1. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025 3. dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımının kazanmasıyla Ünlüler​ takımı 3. dokunulmazlık oyununu da kaybetti.

Kırmızı takım ada konseyinde 3. eleme adayını belirledi.

Survivor 2025 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor - 2. Resim

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle Survivor All Star 2025 3. eleme adayı da Barış oldu.

Böylece Survivor All Star 2025 eleme adayları:

Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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