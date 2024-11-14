Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Yarışmacı kadrosu araştırılıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:46

Survivor’ın başlayacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye’nin en çok ilgi gören yarışma programlarından Survivor, yeni sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, izleyiciler yarışmacı kadrosunu merak ediyor.