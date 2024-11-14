Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Yarışmacı kadrosu araştırılıyor
Survivor’ın başlayacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye’nin en çok ilgi gören yarışma programlarından Survivor, yeni sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, izleyiciler yarışmacı kadrosunu merak ediyor.
Survivor 2025'in yeni sezon oyuncu kadrosu, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Survivor programının başvuruları 23 Eylül’de alınmaya başlamıştı.
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2025’in yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak programın Ocak ayında başlaması öngörülüyor.
Yeni sezonun başlangıç tarihinin ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
SURVİVOR 2025 YARIŞMACI KADROSU BELLİ Mİ?
Survivor 2025 yarışmacı kadrosu belli olmadı. İki takımdan oluşan yarışmanın kadrosunda Adem Kılıççı, İsmail Balaban, Sedat Polat ve Emir Luca Koçhisarlı’nın yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak bu bilgilerin doğruluğu, zamanla netlik kazanacak.