Survivor 2025’in başlayacağı tarih şimdiden merak konusu oldu

19 Kasım 2024 18:36 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 18:50

TV8’in sevilen yapımlarından Survivor’da yeni sezonun başlayacağı tarih merak ediliyor. Survivor’ın sıkı takipçileri yeni sezonun detaylarını araştırmaya başladı.

Survivor ve MasterChef ile tanınan Yasin Obuz kimdir? Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Survivor ve MasterChef ile tanınan Yasin Obuz kimdir? Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

TV8'de her yıl Acun Ilıcalı​'nın sunumu ile ekranlara gelen Survivor izleyicileri, yarışmanın 2025 yılında ne zaman başlayacağını merak ediyor.

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nefisa Karatay ile Survivor All Star 2024​ finalinde karşı karşıya gelen Ogeday, 6-2'lik skor ile Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olmayı başarmıştı.

Survivor 2025'in ise henüz hangi tarihte başlayacağı belli olmasa da, 2025 Survivor'ın Ocak ayında başlaması bekleniyor.

2025 SURVIVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?

Hayranları internette 'Survivor'da bu yıl hangi ünlü isim var? Ünlü takımı olacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor.

Bu konu hakkında programdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın kısa bir süre sonra isim isim kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.