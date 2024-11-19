Survivor 2025’in başlayacağı tarih şimdiden merak konusu oldu
TV8’in sevilen yapımlarından Survivor’da yeni sezonun başlayacağı tarih merak ediliyor. Survivor’ın sıkı takipçileri yeni sezonun detaylarını araştırmaya başladı.
TV8'de her yıl Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekranlara gelen Survivor izleyicileri, yarışmanın 2025 yılında ne zaman başlayacağını merak ediyor.
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Nefisa Karatay ile Survivor All Star 2024 finalinde karşı karşıya gelen Ogeday, 6-2'lik skor ile Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olmayı başarmıştı.
Survivor 2025'in ise henüz hangi tarihte başlayacağı belli olmasa da, 2025 Survivor'ın Ocak ayında başlaması bekleniyor.
2025 SURVIVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?
Hayranları internette 'Survivor'da bu yıl hangi ünlü isim var? Ünlü takımı olacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor.
Bu konu hakkında programdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın kısa bir süre sonra isim isim kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.