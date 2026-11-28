Survivor 2027 için geri sayım başladı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yarışmanın yeni sezon tarihi, kadrosu ve seçme süreci izleyicilerin gündemine geldi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmada bu yıl farklı bir konseptin uygulanması bekleniyor. Kaptanlık sistemi ve halk oylamasıyla yarışmacı belirleme gibi yeniliklerin öne çıkacağı Survivor 2027'de, büyük ödülün de 10 milyon TL olacağı belirtiliyor. Peki, Survivor 2027 ne zaman başlayacak? Survivor 2027 seçmeleri ne zaman?

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 tarihinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yarışmanın ilk bölümünün MasterChef Türkiye finalinin ardından ekrana gelmesi planlanıyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Survivor'ın yeni sezonuna ilişkin yayın takviminin resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2027 SEÇMELERİ NE ZAMAN?

Survivor 2027 seçmelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Yeni sezon yarışmacılarının belirlenmesinde halk oylamasının da etkili olacağı ifade edildi.

Gel Konuşalım programında Survivor'ın yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, yarışmacıların belirlenmesinde halk oylamasının devreye gireceğini söyledi. Oylamanın sürecin hangi aşamasında ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

SURVİVOR 2027 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2027'nin yarışmacı kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni sezonda yer alacak isimlerin Acun Ilıcalı ve yapım ekibinin duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Survivor 2027'de iki ayrı takımın kaptanlık sistemiyle mücadele edeceği belirtiliyor. Yeni konseptte kaptanların Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken olacağı iddia ediliyor. Ancak kaptanlık görevleri ve yarışmacı kadrosuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027 sezonunda yarışmanın kazananına 10 milyon TL büyük ödül verilmesi bekleniyor. Bu ödülün Survivor tarihinin en yüksek ödüllerinden biri olacağı belirtiliyor. Yarışmanın ödül detayları ve final formatına ilişkin resmi açıklamaların yeni sezon öncesinde yapılması bekleniyor.