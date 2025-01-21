Survivor All Star 20 Ocak eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 00:28 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 00:47

Survivor All Star'da yeni sezon heyecanı artarak devam ediyor. All Star ünlüler ve Gönüllüler takımı 20 Ocak bölümünde de dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda ilk eleme adayı da belli oldu.