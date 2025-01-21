Survivor All Star 20 Ocak eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu
Survivor All Star'da yeni sezon heyecanı artarak devam ediyor. All Star ünlüler ve Gönüllüler takımı 20 Ocak bölümünde de dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda ilk eleme adayı da belli oldu.
Survivor All Star 2025’in yeni haftasında dokunulmazlık mücadelesi için ünlüler kırmızı takımı ve Gönüllüler mavi takımı yine kıyasıya bir mücadele verdi.
Survivor'da geçen hafta son elenen isim Kaan Kazgan olmuştu.
SURVİVOR 2025 20 OCAK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2025 yeni haftada dokunulmazlık mücadelesi yarışmaların ardından sona erdi.
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU 20 OCAK?
Öte yandan Survivor All Star'da bu hafta kadınlar haftası olduğu için kadın yarışmacılar arasından eleme adayı seçildi.
Dokunulmazlığı kaybeden takım olan All Star ünlüler takımı arasından ilk eleme adayı olarak ise Göksu seçildi.