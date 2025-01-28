Survivor All Star 27 Ocak eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 00:51
Survivor 2025 yeni sezonda dokunulmazlık mücadelesi kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya devam ediyor. 27 Ocak bölümünde de dokunulmazlık kazanan takımla birlikte haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu.
Survivor Türkiye 2025 yeni sezonda dokunulmazlık mücadelesi kırmızı ve mavi takım arasında tam gaz devam ediyor.
SURVİVOR 2025 DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi sona erdi.
İkinci dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR 2025 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ 27 OCAK?
Survivor All Star'da bu hafta erkek adaylar eleme adayı olarak gösterildi.
Oyunların ardından bu haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.
Kaynak: TGRT Haber