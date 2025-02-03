Survivor Ayşe Yüksel’e ne oldu elendi mi? Ayşe Yüksel’in oyunlarda yer almaması merak konusu oldu

03 Şubat 2025 23:19 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:41

Survivor 2025’in yeni bölümlerinde Ayşe Yüksel’in oyunlarda yer almaması dikkat çekti. Ayşe Yüksel’in takipçileri yarışmacının durumunu merak ediyor. Yarışmacının elenip elenmediği araştırılıyor.

Survivor'ın 2 Şubat ve 3 Şubat tarihli bölümlerinde, Ayşe Yüksel ekranlara çıkmadı.

Survivor 2025 All Star'da İsmail Balaban ile tartışan ve de ardından ekranlara çıkmayan Ayşe Yüksel'in durumu yarışmacının hayranları tarafından merak ediliyor.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL’E NE OLDU ELENDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde adada yemek yaptığı sırada gözüne yağ sıçrayan Ayşe'nin, bu nedenle yarışmalara katılmadığı öğrenildi.

Sunucu Murat Ceylan, Ayşe’nin sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ve Survivor 2025’e geçici olarak katılamayacağını söyledi.

SURVİVOR AYŞE YARIŞMAYA NE ZAMAN DÖNECEK?

Ayşe’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Survivor Panorama sunucu Hakan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: