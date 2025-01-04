Survivor bu akşam var mı? 4 Ocak seyirciler neden olmadığını araştırdı
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının bu akşam yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden olmadığını araştırdı. 4 Ocak yayın akışına göre Survivor yer almadı.
Ünlüler ve gönüllülerin yarıştığı Survivor 2025 programı ilk bölümleri ile beğeni topladı. 20.00'de ekranlara gelen yarışmayı izlemek isteyenler bu akşam ekranlarda yer almaması üzerine neden olmadığını araştırdı.
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI 4 OCAK?
TV8 yayın akışında bu akşam Masterchef yer alırken seyirciler Survivor yarışmasının olmama sebebini araştırdı. Survivor X hesabı üzerinden programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağını duyurdu.
Buna göre yeni bölümünü yayınlayacak.
SURVİVOR NEDEN YOK BUGÜN?
4 Ocak Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yerine Masterchef yer aldı. Masterchef yarışmasında finale kısa süre kaldı. Yarışmada 9 Ocak günü ilk finalist belli olurken 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. 11 Ocak Cumartesi günü ise şampiyon belli olacak.
Günün yayın akışı şöyle:
06.00 Dizi
07.45 Süper 1 Takım
08.00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09.00 Oynat Bakalım
10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02.45 Gazete Magazin
04.45 Oynat Bakalım