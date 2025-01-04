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Survivor bu akşam var mı? 4 Ocak seyirciler neden olmadığını araştırdı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:58
Survivor bu akşam var mı? 4 Ocak seyirciler neden olmadığını araştırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının bu akşam yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden olmadığını araştırdı. 4 Ocak yayın akışına göre Survivor yer almadı.

Ünlüler ve gönüllülerin yarıştığı Survivor​ 2025 programı ilk bölümleri ile beğeni topladı. 20.00'de ekranlara gelen yarışmayı izlemek isteyenler bu akşam ekranlarda yer almaması üzerine neden olmadığını araştırdı.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI 4 OCAK?

TV8​ yayın akışında bu akşam Masterchef​ yer alırken seyirciler Survivor yarışmasının olmama sebebini araştırdı. Survivor X hesabı üzerinden programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağını duyurdu.

Buna göre yeni bölümünü yayınlayacak.

Survivor bu akşam var mı? 4 Ocak seyirciler neden olmadığını araştırdı - 1. Resim

SURVİVOR NEDEN YOK BUGÜN?

4 Ocak Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yerine Masterchef yer aldı. Masterchef yarışmasında finale kısa süre kaldı. Yarışmada 9 Ocak günü ilk finalist belli olurken 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. 11 Ocak Cumartesi günü ise şampiyon belli olacak.

Günün yayın akışı şöyle:

06.00 Dizi

07.45 Süper 1 Takım

08.00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09.00 Oynat Bakalım

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02.45 Gazete Magazin

04.45 Oynat Bakalım

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Kaynak: TGRT Haber
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