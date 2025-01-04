Survivor bu akşam var mı? 4 Ocak seyirciler neden olmadığını araştırdı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:58

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının bu akşam yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden olmadığını araştırdı. 4 Ocak yayın akışına göre Survivor yer almadı.

Ünlüler ve gönüllülerin yarıştığı Survivor​ 2025 programı ilk bölümleri ile beğeni topladı. 20.00'de ekranlara gelen yarışmayı izlemek isteyenler bu akşam ekranlarda yer almaması üzerine neden olmadığını araştırdı. SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI 4 OCAK? TV8​ yayın akışında bu akşam Masterchef​ yer alırken seyirciler Survivor yarışmasının olmama sebebini araştırdı. Survivor X hesabı üzerinden programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağını duyurdu. Buna göre yeni bölümünü yayınlayacak. SURVİVOR NEDEN YOK BUGÜN? 4 Ocak Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yerine Masterchef yer aldı. Masterchef yarışmasında finale kısa süre kaldı. Yarışmada 9 Ocak günü ilk finalist belli olurken 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. 11 Ocak Cumartesi günü ise şampiyon belli olacak. Günün yayın akışı şöyle: 06.00 Dizi 07.45 Süper 1 Takım 08.00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm 09.00 Oynat Bakalım 10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm 20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 00.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim 02.45 Gazete Magazin 04.45 Oynat Bakalım İlgili Haberler Yabani bugün neden yok? Bu akşamın yayın akışında yer almadı Yalan dizisi bitti mi, neden yok? Yayın akışında yer almadı