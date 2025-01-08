Survivor Ebru Yurtseven kimdir? 2025 Survivor Ebru yedek kadrodan ana kadroya geçeceği konuşuluyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:10
Survivor'ın yedek yarışmacılarından Ebru Yurtseven'in de 2025 Survivor ana kadroya gireceği iddia ediliyor. Survivor Ebru Yurtseven’in kariyeri araştırma konusu oldu.
Geçmişte Survivor'a katılan Ebru Yurtseven'in 2025 Survivor ana kadroya dâhil olup olmayacağı merak ediliyor.
SURVİVOR EBRU ANA KADROYA GİRECEK Mİ?
Güçlü fiziği ve spora ilgisiyle dikkat çeken Ebru Yurtseven yedek yarışmacılar arasında yer alıyor.
Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Ebru Yurtseven’in ana kadroya girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
EBRU YURTSEVEN KİMDİR?
Ebru Yurtseven, Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu.
Atletizm geçmişi bulunan Ebru Yurtseven, özellikle fitness ile ilgileniyor.
Ebru Yurtseven, IFBB Avrupa Fitness Welness Şampiyonu unvanına da sahip.
Kaynak: TGRT Haber