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Survivor nerede çekiliyor? 2025 Survivor adası nerede, hangi ülkede?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 16:59 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:04
Survivor nerede çekiliyor? 2025 Survivor adası nerede, hangi ülkede?

Survivor denildiğinde ilk merak edilen şeylerden biri de yarışmanın çekildiği yer oluyor. Survivor’ın 2025 sezonu da yine Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek.

Survivor​ ilk bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak.

Yarışmanın sevenleri yeni sezonu iple çekiyor.

Yarışmanın merak edilen konularından biri yine her zaman olduğu gibi yarışmanın gerçekleştirildiği yer.

Survivor nerede çekiliyor? 2025 Survivor adası nerede, hangi ülkede? - 1. Resim

SURVİVOR ADASI NEREDE?

Survivor’un çekildiği Dominik Cumhuriyeti​ Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir.

Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda konumludur.

Adanın Venezuela ile deniz sınırı vardır. Ayrıca adanın batı kısmında da Haiti​ bulunur.

Survivor nerede çekiliyor? 2025 Survivor adası nerede, hangi ülkede? - 2. Resim

DOMİNİK’İN İKLİMİ NASIL?

Dominik Cumhuriyeti’nin tropik bir iklimi vardır.

Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur.

Adada Ekim’den Mayıs’a kadar kuzey kıyıları, Mayıs’tan Ekim’e kadar güney kıyıları yağmurlu olur.

Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer.

Haziran ve Eylül ayları ise kasırga mevsimidir.

 

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Kaynak: TGRT Haber
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