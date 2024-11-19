Survivor ve MasterChef ile tanınan Yasin Obuz kimdir? Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Survivor ve MasterChef yarışmalarında ünlenen Yasin Obuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Survivor ve MasterChef yarışmalarıyla ünlenen Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarılması gündeme bomba gibi düştü.
YASİN OBUZ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Yasin Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
YASİN OBUZ KİMDİR?
1988 yılında Diyarbakır'da doğan Yasin Obuz, MasterChef Türkiye ve Survivor Türkiye yarışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı.
Yarışma programlarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Obuz, içerikleriyle popülerliğini arttırmıştır.