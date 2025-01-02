Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor? 2025 kazançları belli oldu

02 Ocak 2025 15:26 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:33

Survivor 2025 All Star yarışmacılarının haftalık kazançları sosyal medyada gündem oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının en çok kazanan isimleri ve yarışmacıların alacakları ücretler belirlendi.

Yeni yılın ilk gününde ekranlara gelen Survivor​ 2025 All Star, yarışmacıların haftalık ücretleri ile dikkat çekti. İşte yarışmacıların kazançları ve detaylar...

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Survivor 2025 All Star, her sene olduğu gibi bu yıl da izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Yarışmacıların aldığı ücretler, katılımcıların tanınırlığına göre değişiyor. Özellikle Ünlüler takımında yer alan yarışmacılar, dikkat çeken maaşlarla yarışmada yer alıyor. Adem Kılıççı ve İsmail Balaban​ gibi daha önce Survivor'da başarı göstermiş isimler, haftalık 125 bin TL ve 120 bin TL gibi yüksek ücretlerle yarışmaya katılıyor. Bu meblağlar, yarışmacıların geçmiş performansları, televizyondaki varlıkları ve halk arasında tanınırlıklarına göre belirlenmiş durumda.

İşte Survivor yarışmacılarının aldığı haftalık ücretler:

Batuhan Gökgöz: 80 bin TL

Tuğba Yeni: 75 bin TL

Adilhan Numan: 70 bin TL

Dilşah Kurt: 75 bin TL

Kübra Avcı: 70 bin TL

Göksu Küçükali: 75 bin TL

Kaan Kazgan: 80 bin TL

İsmail Balaban: 120 bin TL

Serenay Aktaş: 110 bin TL

Barış Murat Yağcı: 100 bin TL

Sema Aydemir: 110 bin TL

Zeynep Alkan: 85 bin TL

Batuhan Karacakaya: 105 bin TL

Yağmur Banda: 95 bin TL

Ayşe Yüksel: 90 bin TL

Adem Kılıçcı: 125 bin TL

SURVİVOR YARIŞMACILARI BÖLÜM BAŞI HAFTALIK NE KADAR PARA ALIYOR?

Survivor 2025 All Star'da yarışmacıların haftalık kazançları, yarışmanın yeni sezonunda büyük merak konusu oldu. Ünlüler takımındaki yarışmacıların haftalık ücretleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Örneğin, Serenay Aktaş ve Sema Aydemir gibi isimler 110 bin TL alırken, Barış Murat Yağcı 100 bin TL ile yarışmaya katılıyor. Batuhan Karacakaya'nın haftalık ücreti 105 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretler, yarışmacıların sadece yarışma sürecindeki katkıları ve reytingleriyle değil, aynı zamanda yarışma dışındaki popülerlikleriyle de ilişkilendiriliyor.

Gönüllüler takımında ise, yarışmacıların haftalık ücretleri daha düşük seviyelerde. Bu takımda yer alan Tuğba Yeni ve Dilşah Kurt gibi isimler 75 bin TL, Adilhan Numan ve Kübra Avcı ise 70 bin TL alıyor. Bu ücretler, yarışmacıların yarışmada ne kadar süre kalacaklarına ve performanslarına göre değişebilir.

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Survivor yarışmacıları haftalık ücretlerle para alıyorlar. Bu gelirler, yarışmacıların yarışmada kalma süreleri ve performanslarına göre değişkenlik gösteriyor. Ünlüler takımındaki yarışmacılar, genellikle daha yüksek ücretler alırken, Gönüllüler takımı yarışmacıları da önemli miktarlarda para kazanıyor. Yarışmacıların maaşları, yarışmanın reytinglerine, katılımcıların tanınırlığına ve yarışmada gösterdikleri performansa göre belirleniyor.

Survivor 2025 All Star'da en yüksek ücreti kim alıyor?

Survivor 2025 All Star'da en yüksek ücreti Ünlüler takımından Adem Kılıççı (125 bin TL) ve İsmail Balaban (120 bin TL) alıyor.

Gönüllüler takımındaki yarışmacılar ne kadar para kazanıyor?

Gönüllüler takımındaki yarışmacılar haftalık 70 bin ile 80 bin TL arasında değişen ücretler alıyor. En yüksek ücreti Batuhan Gökgöz ve Kaan Kazgan alıyor.

Survivor'da ücretler nasıl belirleniyor?

Ücretler, yarışmacıların tanınırlığı, geçmiş performansları, televizyondaki varlıkları ve yarışmaya katkılarına göre belirleniyor.

Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Survivor yarışmacıları bölüm başı değil, haftalık ücretler alıyor. Ünlüler takımında ücretler 85 bin TL ile 125 bin TL arasında değişirken, Gönüllüler takımında bu rakam 70 bin ile 80 bin TL arasında seyrediyor.