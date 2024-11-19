Survivor yarışması ile tanınan Yasin Obuz kimdir?

19 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:16

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bir dönem yer alan Yasin Obuz'un yeniden gündeme gelmesi üzerine özel hayatına dair bilgiler de merak edildi.

Ekranların sevilen programlarından biri olan Survivor'da yer alan ve adından söz ettiren Yasin Obuz sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde yer alıyor.

Instagram'da birçok takipçisi bulunan ismin hayatı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1988 senesinde Diyarbakır​'da doğan ismin 3 kardeşi bulunuyor.

Küçük yaşlardan itibaren spor ile yakından ilgilenen Obuz, profesyonel olarak futbol​ oynadı.

2 sene jimnastik yapan isim Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim aldı. Bir süre Rusya St. Petersburg’da yaşarken birçok ülkede de bulundu.

İlk olarak MasterChef’te ekranlara gelmesinin ardından Survivor'a da katıldı.

YASİN OBUZ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

Geçtiğimiz günlerde bazı isimlerin de bulunduğu yasadışı bahis soruşturması kapsamında Yasin Obuz'un da adı geçti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yasadışı bahse teşvik etmesinden dolayı yakalama kararı çıktı. İncelemeler sonucunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

Adresinde bulunamaması üzerine gerekli incelemeler yapıldı ve yurtdışına çıktığı tespit edildi.