Survivor'ın yeni sezonu 2025 Ocak ayında başlayacak

30 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:33

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İddialara göre Survivor, 2025 Ocak ayında başlayacak.

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor​'un 2025 sezonunun ne zaman başlayacağı gündem oldu.

İzleyiciler tarafından merakla beklenen programın yeni sezonunun tarihi araştırılıyor.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Survivor programının yeni sezonunun TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef​ programının sona ermesinden sonra başlanması bekleniyor.

Bu bağlamda yarışma programının 2025 Ocak​ ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz TV 8'den resmi bir açıklama ise yapılmadı.

SURVİVOR 2025 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Programın yeni sezon yarışmacılarının kim olacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yeni sezonunun yayın tarihinin duyurulmasının ardından yarışmacıların da 2024 Aralık ayında belli olması bekleniyor.

İddialara göre Survivor 2025 için Adem Kılıççı, Sema Aydemir ve Hikmet Tuğsuz'a teklif gitti ve yarışma konusunda anlaşma sağlandı.

SURVİVOR 2024'ÜN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasında ilk kez SMS'siz final turu gerçekleştirilmişti.

Canlı olarak televizyon ekranlarında yayınlanan final turunda Ogeday Girişken ve Nefise Karatay finale kalmıştı.

Finalde rakibini yenen Ogeday Girişken Survivor 2024 All Star yarışmasının şampiyonu oldu.

Ogeday Girişken daha önce de 2017 yılında Survivor yarışmasını kazanmıştı.