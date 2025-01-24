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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 00:50 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:52
Survivor&#039;da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu

Kartalkaya faciası nedeniyle verilen aranın ardından Survivor All Star 2025 ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor.

Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’ye yaşanan yangın​ faciasının ardından 2 gün ara veren Survivor​ All Star 2025, 23 Ocak yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Yayınlanan yeni bölümle birlikte haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu - 1. Resim

23 OCAK'TA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Milli yas ilan edilen otel yangını faciasının ardından verilen 2 günlük ara sonrası yarışma heyecanı tüm hızıyla devam etti.

2025 Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ise All Star Ünlüler takımı oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu - 2. Resim

PERŞEMBE GÜNÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan yarışmaların ardından Pazartesi günü ilk eleme adayı olarak Göksu belirlenmişti.

23 Ocak yeni bölümde ise Gönüllüler takımından en çok oy alan kişi olan Pınar 2. eleme adayı oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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