Süt ürünleri ve yoğurtta kullanılan natamisin zararları ve kullanımı

18 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:03

Süt ürünleri ve yoğurtta kullanılan natamisin zararları ve yoğurtta kullanımı araştırılmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satılan ürünler denetleniyor. Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf'ta domuz etinin ardından şimdi süt ürünlerinde natamisin tespiti belirlendi. Gıdada nedir gündeme geldi.

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Gıdada hile skandalı sürüyor! 21 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi Sabri Akın ismini işaret ediyor

Bir markanın tam yağlı taze kaşar peynirinde tespit edilen natamisin gündeme gelirken kullanımı yasak mı, zararları nedir merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.

NATAMİSİN NEDİR, NE DEMEK?

Taklit veya tağşiş ürünler listesinde denk geldiğimiz natamisin, gıda ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılıyor. Bu nedenle yoğurt, süt, peynir​ gibi ürünlerde sıklıkla kullanılıyor.

Natamisin gıda koruyucu özelliği sebebiyle uzun süre raflarda kalabiliyorlar.

İlaç sektöründe ise cilde sürülerek uygulanan antifungal ilaçlarda bulunuyor. Göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarında mantara karşı tedavi olarak seçiliyor.

SÜT ÜRÜNLERİNDE, YOĞURTTA NATAMİSİN KULLANIMI VE ZARARLARI

Özellikle süt ve peynir ürünlerinde kullanılan küf önleyici natamisin maddesi raflarda uzun süre kalmasını amaçlar. Gıda kullanımında sprey yöntemi ile yüzeye uygulanır.

Gıda ve Tarım Bakanlığı'na göre raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan E-235 kodlu gıda koruyucu natamisin, vücuda fazla giriş yaptığında toksik bir etki vermemekle beraber zararlı olabiliyor.

Genel olarak güvenli madde olarak bilinen natamisin, WHO ve EFSA tarafından onaylandı fakat alerjik reaksiyon, gastrointestinal rahatsızlıklar meydana getirebiliyor.

Uzun vadede aşırı tüketim olması halinde bağırsak florasının olumsuz etkilendiği de belirtildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ ÜRÜN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

NATAMİSİN KULLANMAK ZARARLI MI?

1955 yılında keşfedilen natamisin, 1978 senesinde ABD'de tıbbi kullanım için onaylandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer alıyor ve Streptomyces bakterisinin belli türlerinin fermantasyonu ile üretiliyor.

Alerjik reaksiyon meydana gelebilirken hamilelik ve emzirme döneminde kullanımının güvenli olup olmadığı belli değildir.

Hücre zarını değiştirerek mantar ölümüne de sebep oluyor.