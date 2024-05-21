Suyun altında hazine yatıyor: Dünyaca ünlü fotoğrafçı görüntüledi

21 May 2024 14:45 - Güncelleme : 21 May 2024 14:54

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi'yle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.







İLK SU ALTI PARKI ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Tarihi yarımadanın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN GELİYORLAR

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki 109 yıllık batıklar dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından olan Alex Dawson tarafından görüntülendi. Dalış öncesi Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, su altı fotoğrafçısı Alex Dawson ile birlikte Seddülbahir Mehmetçik Feneri’nde basın açıklaması yaptı.

Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, “Su altı fotoğrafçısıyım. 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildim. Batıkları görüntülüyorum. Gelibolu’da olmaktan çok mutluyum. Tarihi Alanı da görmekten mutluluk duydum. Şu anda Ege’den Karadeniz’e uzanan boğaz bölgesinde davet edildim. Buradaki derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtıyor olmanız ve paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu’da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu’nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Bu bölgedeki önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri kendi sosyal medyamda paylaşacağım 350 binin üzerinde takipçimin olduğu. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun” dedi.