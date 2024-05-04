T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00'a kadar yapılmayacak

04 May 2024 17:48 - Güncelleme : 04 May 2024 18:04

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının raylarını yenileme çalışması kapsamında 5 Mayıs Pazar günü bazı duraklarda seferler düzenlenmeyecek.

Vatandaşlar tarafından hangi duraklarda seferler düzenlenmeyeceği merak ediliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre ray yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Mayıs Pazar günü Güngören-Bağcılar arasındaki duraklara seferler düzenlenmeyecek.

T1 tramvay hattı pazar günü sadece Kabataş-Güngören istasyonları arasında sefer yapacak.

Sefer yapılmayan Güngören-Bağcılar arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 6 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla normale dönecek.

Sefer yapılmayacak duraklar ise şöyle: