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04 May 2024 17:48 - Güncelleme : 04 May 2024 18:04

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00'a kadar yapılmayacak

Vatandaşlar tarafından 5 Mayıs Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar hangi duraklar arasında seferler düzenlendiğini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00&#039;a kadar yapılmayacak

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının raylarını yenileme çalışması kapsamında 5 Mayıs Pazar günü bazı duraklarda seferler düzenlenmeyecek. 

Vatandaşlar tarafından hangi duraklarda seferler düzenlenmeyeceği merak ediliyor.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00'a kadar yapılmayacak - 1. Resim

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre ray yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Mayıs Pazar günü Güngören-Bağcılar arasındaki duraklara seferler düzenlenmeyecek.

T1 tramvay hattı pazar günü sadece Kabataş-Güngören istasyonları arasında sefer yapacak. 

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00'a kadar yapılmayacak - 2. Resim

Sefer yapılmayan Güngören-Bağcılar arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 6 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla normale dönecek. 

Sefer yapılmayacak duraklar ise şöyle:

  • Bağcılar
  • Güneştepe
  • Yavuzselim
  • Soğanlı
  • Akıncılar
Kaynak: TGRT Haber
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