T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Güngören-Bağcılar seferleri 6 Mayıs Pazartesi saat 06.00'a kadar yapılmayacak
Vatandaşlar tarafından 5 Mayıs Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar hangi duraklar arasında seferler düzenlendiğini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının raylarını yenileme çalışması kapsamında 5 Mayıs Pazar günü bazı duraklarda seferler düzenlenmeyecek.
Vatandaşlar tarafından hangi duraklarda seferler düzenlenmeyeceği merak ediliyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre ray yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Mayıs Pazar günü Güngören-Bağcılar arasındaki duraklara seferler düzenlenmeyecek.
T1 tramvay hattı pazar günü sadece Kabataş-Güngören istasyonları arasında sefer yapacak.
Sefer yapılmayan Güngören-Bağcılar arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 6 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla normale dönecek.
Sefer yapılmayacak duraklar ise şöyle:
- Bağcılar
- Güneştepe
- Yavuzselim
- Soğanlı
- Akıncılar