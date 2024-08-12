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T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı Bağcılar arasında bugün durduruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:09
T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı&#039;nda seferler Soğanlı Bağcılar arasında bugün durduruldu

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Soğanlı-Bağcılar arasında yapılacak olan seferlerin durdurulduğu açıklandı.

İstanbul'un en çok kullanılan tramvay hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yer alan Soğanlı istasyonu bölgesinde yaşanan bir yıkım nedeniyle seferlerin durdurulduğu açıklandı.

Vatandaşlar tarafından seferlerin ne zaman başlayacağı ve hangi duraklar arasında durdurulduğu merak ediliyor.

T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı Bağcılar arasında bugün durduruldu - 1. Resim

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle durduruldu. 

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir."

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTI NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada seferlerin tekrardan ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTI HANGİ DURAKLARDA YOK?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın sadece Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferleri durduruldu. 

Diğer duraklarda ise vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediliyor.

SOĞANLI-BAĞCILAR TRAMVAY İPTAL Mİ?

Metro İstanbul'un resmi X hesabından aktarılan bilgilere göre T1 Kabataş-Bağcılar hattında yer alan Soğanlı-Bağcılar tramvay hattında seferler iptal edildi.

Kaynak: TGRT HABER
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