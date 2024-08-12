T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı Bağcılar arasında bugün durduruldu
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Soğanlı-Bağcılar arasında yapılacak olan seferlerin durdurulduğu açıklandı.
İstanbul'un en çok kullanılan tramvay hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yer alan Soğanlı istasyonu bölgesinde yaşanan bir yıkım nedeniyle seferlerin durdurulduğu açıklandı.
Vatandaşlar tarafından seferlerin ne zaman başlayacağı ve hangi duraklar arasında durdurulduğu merak ediliyor.
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI NEDEN ÇALIŞMIYOR?
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle durduruldu.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir."
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTI NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada seferlerin tekrardan ne zaman başlayacağı açıklanmadı.
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTI HANGİ DURAKLARDA YOK?
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın sadece Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferleri durduruldu.
Diğer duraklarda ise vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediliyor.
SOĞANLI-BAĞCILAR TRAMVAY İPTAL Mİ?
Metro İstanbul'un resmi X hesabından aktarılan bilgilere göre T1 Kabataş-Bağcılar hattında yer alan Soğanlı-Bağcılar tramvay hattında seferler iptal edildi.