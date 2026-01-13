Menü Kapat
T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı son başvuru ne zaman?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, IAC 2026 Antalya kapsamında gençlerin akademik üretimini destekleyecek Genç Araştırmacı Destek Programı'nı hayata geçirdi. Programla lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri ve mezun gençlere eğitim ve mentorluk yardımı sağlanacak. T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı son başvuru tarihi ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı son başvuru ne zaman?
T3 Vakfı, gençlerin uluslararası ortamında daha aktif yer alması için yeni bir program başlattı.

Genç Araştırmacı Destek Programı, alanında çalışan gençlere ve mentorluk desteği veriyor.

Program sayesinde gençler, hazırladıkları akademik çalışmalarla Uluslararası Astronotik Kongresi’nde Türkiye'yi temsil edecek.

T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı son başvuru ne zaman?

Genç Araştırmacı Destek Programı; bilimsel araştırma yöntemleri, proje geliştirme ve akademik makale yazımı alanlarında gençlere rehberlik ediyor.

Program; "Bilim ve Keşif", "Teknoloji", "Uygulamalar ve Operasyonlar", "Altyapı" ile "Uzay ve Toplum" başlıklarında yürütülüyor.

Bildirileri IAC tarafından kabul edilen katılımcılara kayıt ücreti, ulaşım ve konaklama yardımı da sunulacak.

T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı son başvuru ne zaman?

GENÇ ARAŞTIRMACI DESTEK PROGRAMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Program, T3 Vakfı bursiyerlerinden gönüllülere, TEKNOFEST yarışmacılarından teknoloji alanında üretim yapan gençlere kadar geniş bir katılımcı profiline açık.

Akademik yazım, araştırma ve bildiri hazırlama süreçlerine yönelik destekler, IAC 2026'ya nitelikli başvurular yapılmasını hedefliyor.

Eğitim Destek Programı için başvurular 24 Ocak'a kadar devam edecek.

