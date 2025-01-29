Tabii Gassal 2. sezonun yayınlanacağı tarih beli oldu! İlk sezonu büyük beğeni toplamıştı

29 Ocak 2025 19:54 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 20:19

TRT’nin dijital platformu Tabii'nin sevilen kara mizah dram dizisi Gassal'ın ikinci sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hande Soral ve ünlü müzisyen Bayhan'ın da yer alacağı ikinci sezon araştırma konusu oldu.

Ahmet Kural Gassal dizisine işte böyle hazırlandı: Tek sözü yetti

Ahmet Kural Gassal dizisine işte böyle hazırlandı: Tek sözü yetti

Gassal’ın Tabii platformunda yayınlanacak olan 2. sezonu için tarih araştırmaları yoğunlaştı.

Hande Soral ve Bayhan'ın da yer alacağı Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Gassal ikinci sezon tanıtımı 1 Ocak'ta yayınlandı.

Gassal ikinci sezon yayın tarihi henüz netleşmedi ancak dizinin ikindi sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NE?

Gassal, işi gereği sürekli ölümle yüzleşirken hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’nin duygu yüklü öyküsünü anlatıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak bir gassal ararken, diğer yandan da hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çabalıyor.