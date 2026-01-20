Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 1, 2, 3 canlı yayın ile Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanalları canlı maç yayınlarını ekranlara getiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının 7. haftası, aynı saatte oynanacak çok sayıda kritik karşılaşmayla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu maçların tamamı, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapan Tabii Spor kanalları aracılığıyla izlenebiliyor.

TABİİ SPOR İZLE

Tabii Spor, TRT’nin dijital yayın platformu tabii bünyesinde yer alan özel spor kanallarından oluşuyor. Bu kanallar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının canlı yayınlarını gerçekleştiriyor. Özellikle aynı gün ve aynı saatte oynanan çok sayıda karşılaşma için paralel yayın imkanı sunuluyor.

Tabii platformu, ücretsiz üyelik sistemiyle çalışıyor ve bazı karşılaşmalar için Premium paket gerektiriyor. Türk takımlarının Avrupa maçları genellikle TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, diğer karşılaşmalar Tabii Spor kanalları üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar HD kalitede sunuluyor ve tabii uygulaması üzerinden “Canlı TV” veya “Spor” bölümlerinden erişim sağlanabiliyor.

20 Ocak Tabii Spor canlı yayın akışı şu şekildedir:

18.30 Kairat - Club Brugge (Tabii Spor)

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City (Tabii Spor)

23.00 Real Madrid - Monaco (Tabii Spor 1)

23.00 Inter - Arsenal (Tabii Spor)

23.00 Villarreal - Ajax (Tabii Spor 6)

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)

23.00 Sporting - Paris Saint-Germain (Tabii Spor 2)

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 5)

23.00 Kopenhag - Napoli (Tabii Spor 4)

TABİİ SPOR 1 CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor 1, aynı maç gününde oynanan karşılaşmalar arasında öne çıkan büyük mücadelelerin yayınlandığı kanaldır. Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih gibi takımların maçları genellikle Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.

Tabii Spor kanalını izlemek için tabii platformuna üye olmak yeterli oluyor. Mobil cihazlarda tabii uygulaması, bilgisayarda ise tabii.com adresi üzerinden giriş yapılarak canlı yayınlara ulaşılabiliyor. Akıllı televizyonlarda ise tabii uygulaması indirildikten sonra hesapla giriş yapılarak Tabii Spor 1 yayını açılabiliyor.

TABİİ SPOR REAL MADRİD MONACO MAÇI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşamasının 7. haftasında Real Madrid ile AS Monaco arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 23.00’te Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, lig aşamasındaki sıralama açısından her iki takım için de önem taşıyor.

Real Madrid Monaco maçı, Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tabii platformuna giriş yapan izleyiciler, “Canlı TV” veya “Spor” sekmesi üzerinden Tabii Spor 1’i seçerek maçı HD kalitede takip edebilecek.

TABİİ SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Tabii platformunda yer alan bazı yayınlar ücretsiz olarak izlenebiliyor. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları çoğunlukla TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşuyor.

Bunun dışında kalan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için tabii Premium üyeliği gerekiyor. Premium paket, reklamsız izleme, 24 saat geri sarma ve çevrimdışı indirme gibi özellikler sunuyor. Canlı yayınlara erişim için tabii hesabıyla giriş yapılması yeterli oluyor.

TABİİ SPOR INTER ARSENAL MAÇI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında Inter Milan ile Arsenal, bu akşam saat 23.00’te Giuseppe Meazza Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Arsenal, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanarak zirvede yer alırken, Inter 12 puanla üst sıraları yakından takip ediyor.

Inter Arsenal mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, tabii platformu üzerinden ilgili canlı yayın kanalını seçerek karşılaşmayı takip edebilecek.

TABİİ SPOR KANALLARI NASIL İZLENİR?

Tabii Spor kanalları, tabii platformu üzerinden farklı cihazlardan izlenebiliyor. Telefon ve tabletlerde Android ve iOS uyumlu tabii uygulaması kullanılıyor. Bilgisayarlarda ise herhangi bir tarayıcı üzerinden tabii.com adresine girilerek canlı yayınlara erişilebiliyor.

Akıllı televizyonlarda Samsung, LG, Android TV ve Apple TV uyumlu tabii uygulaması bulunuyor. Uygulama yüklendikten sonra hesapla giriş yapılarak Tabii Spor kanalları açılabiliyor. Akıllı olmayan televizyonlarda ise Android TV box veya ekran yansıtma seçenekleri tercih edilebiliyor.

TABİİ SPOR 2, 3, 4 NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3, aynı saatte oynanan diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı alt kanallar olarak kullanılıyor. Juventus, Tottenham, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund gibi takımların maçları bu kanallar üzerinden canlı olarak aktarılabiliyor.

Bu kanallar da Tabii Spor 1 ile aynı şekilde tabii platformu üzerinden izleniyor. İzleyiciler, maç saatine göre “Canlı TV” bölümünden Tabii Spor 2, Tabii Spor 3 veya diğer numaralı kanalları seçerek karşılaşmaları takip edebiliyor.