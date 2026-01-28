Menü Kapat
10°
Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Tabii Spor canlı Benfica Real Madrid maçı olmak üzere Şampiyonlar Ligi maçlarını Tabii Spor 1, 2, 3 ve diğer kanalları ile ekranlara taşıyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii bünyesinde yer alan Tabii Spor kanalları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverlerin odağında yer alıyor. Aynı anda oynanan çok sayıda karşılaşma için açılan Tabii Spor 1, 2, 3 ve diğer alt kanallar sayesinde maçlar paralel yayınlarla ekrana geliyor. Tabii Spor canlı yayınları; telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden internet bağlantısıyla takip edilebiliyor. İşte Şampiyonlar Ligi Tabii Spor canlı yayın bilgileri…

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor
28.01.2026
28.01.2026
28.01.2026

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasına girilirken, aynı saatte oynanacak 18 karşılaşmanın yayın bilgileri netlik kazandı. TRT ve tabii platformu üzerinden ekranlara gelecek maçlar için Tabii Spor kanalları devreye alındı.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii Spor, TRT’nin dijital yayın platformu tabii bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamen internet tabanlı çalışan bir spor yayın alanı olarak hizmet veriyor. Uydu veya kablo yayını bulunmayan Tabii Spor kanalları, yalnızca tabii.com internet sitesi ve tabii mobil uygulaması üzerinden izlenebiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları başta olmak üzere birçok uluslararası spor organizasyonu bu kanallar aracılığıyla canlı yayınlanıyor.

Canlı yayınlara erişim için öncelikle tabii platformuna ücretsiz üyelik oluşturulması gerekiyor. Bazı karşılaşmalar için tabii Premium aboneliği talep edilirken, Türk takımlarının Avrupa maçları çoğu zaman TRT 1 veya TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekrana geliyor. Tabii Spor yayınları HD kalitede sunuluyor ve yoğun maç günlerinde birden fazla kanal aynı anda aktif hale getiriliyor.

TABİİ SPOR BENFİCA REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Benfica Real Madrid karşılaşması, tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele, Tabii Spor kanalları kapsamında futbolseverlerle buluşuyor ve yayın internet bağlantısı bulunan tüm cihazlardan takip edilebiliyor.

Benfica Real Madrid maçını izlemek isteyen kullanıcılar, tabii.com adresi üzerinden veya tabii mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına ulaşabiliyor. Yayın sırasında Tabii Spor kanal seçimi, “Canlı TV” ya da “Spor” bölümü üzerinden yapılıyor ve maçlar HD kalitede izlenebiliyor.

TABİİ SPOR 1 CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor 1, aynı gün ve aynı saatte oynanan karşılaşmalar arasında öne çıkan maçların yayınlandığı alt kanal olarak kullanılıyor. Şampiyonlar Ligi akşamlarında büyük kulüplerin mücadeleleri çoğunlukla Tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak ekrana geliyor.

Tabii Spor 1 yayınına erişmek için tabii platformuna giriş yapılması yeterli oluyor. Bilgisayardan web tarayıcısı aracılığıyla, mobil cihazlardan tabii uygulaması üzerinden veya akıllı televizyonlara yüklenen tabii uygulamasıyla canlı yayın izlenebiliyor. Kanal seçimi, canlı yayın listesi içerisinden yapılabiliyor.

TABİİ SPOR 2, 3, 4, 5 KANALLARI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 2, 3, 4 ve 5 kanalları, Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarında aynı saatte oynanan karşılaşmalar için açılan alt yayın kanalları olarak kullanılıyor. Bu kanallar sayesinde futbolseverler, eş zamanlı maçlar arasında tercih yaparak istedikleri karşılaşmayı canlı izleyebiliyor.

Tüm bu kanallara erişim tek bir platform üzerinden sağlanıyor. Tabii uygulamasında veya tabii.com sitesinde “Canlı TV” bölümüne girildiğinde aktif olan Tabii Spor kanalları listeleniyor. Kullanıcılar, yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarına göre ilgili kanalı seçerek canlı yayını başlatabiliyor.

TABİİ SPOR 7 CANLI İZLE, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor 7, yoğun maç günlerinde konferans yayını formatında hizmet veriyor. Aynı anda oynanan çok sayıda karşılaşmadan önemli anlar bu kanal üzerinden canlı olarak ekrana yansıtılıyor. Böylece futbolseverler, tek yayın üzerinden farklı maçlardaki gelişmeleri takip edebiliyor.

Bu akşam Tabii Spor 7’de yayınlanacak maçlar şöyledir:

Ajax - Olympiakos (Tabii Spor 7)

Arsenal - Kairat Almaty (Tabii Spor 7)

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon (Tabii Spor 7)

Atletico Madrid - Bodo Glimt (Tabii Spor 7)

Club Brugge - Marsiya (Tabii Spor 7)

Eintracht Frankfurt - Tottenham (Tabii Spor 7)

Bayer Leverkusen - Villarreal (Tabii Spor 7)

Napoli - Chelsea (Tabii Spor 7)

Pafos - Slavia Prag (Tabii Spor 7)

St. Gilloise - Atalanta (Tabii Spor 7)

