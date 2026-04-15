Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Bayern Münih Real Madrid maçı başlıyor

Tabii Spor canlı Bayern Münih Real Madrid maçını ekranlara kesintisiz taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid, 15 Nisan Çarşamba akşamı Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Bayern Münih, rövanş öncesinde avantajlı durumda bulunurken, Real Madrid turu geçebilmek için en az iki farklı galibiyet arayacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler dev mücadeleyi Tabii Spor ekranlarından takip edecek. Bayern Münih Real Madrid maçı Tabii Spor nereden izlenir? İşte Tabii Spor canlı Bayern Münih Real Madrid maçı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam Almanya’da yaşanacak. Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş mücadelesi, iki takımın Avrupa’daki rekabetine bir yenisini ekleyecek. Alman ekibinin ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyetin ardından gözler Münih’te oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i Allianz Arena'da ağırlayacak.
Tabii Spor canlı! İlk maçta Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Tabii Spor canlı izle! Maç, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Tabii Spor canlı izle Bayern Münih Real Madrid! İki takım arasında daha önce 29 Şampiyonlar Ligi maçı oynandı.
Tabii Spor canlı izle kaçak, canlı link gibi siteler yasal değildir. Real Madrid'in yarı finale yükselmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.
Tabii Spor Bayern Münih Real Madrid maçı izle! Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak.
TABİİ SPOR CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak mücadelede Bayern Münih, ilk maçta Santiago Bernabeu’da aldığı 2-1’lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak. Alman temsilcisi ilk maçta Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle galibiyete ulaşırken, Real Madrid’in tek golü Kylian Mbappe’den gelmişti.

İki takım UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 29 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Real Madrid 13 galibiyet alırken, Bayern Münih 12 kez kazandı ve 4 mücadele beraberlikle sona erdi. İki ekip arasındaki toplam gol sayılarında ise Real Madrid 46, Bayern Münih 44 gol kaydetti. Rövanş maçı öncesinde Bayern Münih, evinde oynayacağı karşılaşmada her türlü galibiyet ve tek farklı mağlubiyetle turu geçebilecek. Real Madrid’in yarı finale yükselebilmesi için ise en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Bayern Münih Real Madrid maçı 11’leri şöyledir:

Bayern Münih 11: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Real Madrid 11: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe.

TABİİ SPOR BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, tabii.com internet sitesi üzerinden veya mobil cihazlarına Google Play Store ile App Store’dan “tabii” uygulamasını indirerek platforma erişebilecek. Platform; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV’lerde kullanılabiliyor.

Tabii platformuna giriş yapan kullanıcılar, ana menüde yer alan “Canlı Yayınlar” ya da “Spor” bölümünden Tabii Spor kanallarına ulaşabilecek. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda HD kalitede izlenebilen yayınlar, mobil veri veya WiFi üzerinden takip edilebiliyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE BEDAVA MI?

Tabii platformunda üyelik oluşturmak ücretsiz olarak yapılabiliyor. Kullanıcılar, “Kayıt Ol” bölümünden ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girerek birkaç dakika içinde hesap açabiliyor. Ücretsiz üyelik sonrasında platformdaki canlı yayınlar ve spor sekmesine erişim sağlanabiliyor.

Ancak bu akşam oynanacak Bayern Münih - Real Madrid karşılaşması ile Arsenal - Sporting Lizbon maçı gibi yabancı takımların yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi yayınları için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Premium üyelik aylık veya yıllık paketlerle alınabiliyor. Türk takımlarının Avrupa maçları ise platformda çoğunlukla ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD CANLI TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Bayern Münih Real Madrid maçını Tabii Spor üzerinden izlemek isteyen kullanıcıların ilk olarak tabii.com adresine girmesi veya mobil uygulamayı indirmesi gerekiyor. Daha sonra platformda ücretsiz bir üyelik oluşturularak kullanıcı hesabına giriş yapılıyor. Premium abonelik satın alan kullanıcılar, canlı yayınlar bölümünden maç yayınına ulaşabiliyor.

Tabii uygulaması Android ve iOS işletim sistemine sahip telefon ve tabletlerde kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra bilgisayar üzerinden internet tarayıcısıyla, Smart TV üzerinden ise uygulamayı indirip kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak yayın izlenebiliyor. Platform üzerinden yapılan canlı yayınlar HD kalitesinde sunuluyor.

