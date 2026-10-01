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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:00

Tablet Reis neden gözaltına alındı? Tablet Reis Onurcan Güzel'in son hali!

Tablet Reis Onurcan Güzel gözaltına alındı! Yıllar önce bir kutu açma videosunda tablet kutusundan salatalık çıkmasıyla tanınan Onurcan Güzel, Tablet Reis lakabıyla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştı. TikTok canlı yayınlarıyla takipçileriyle buluşmaya devam eden Onurcan Güzel'in adı, İstanbul merkezli yürütülen fenomen operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer almasıyla yeniden gündeme geldi. Tablet Reis Onurcan Güzel neden gözaltına alındı? İşte Tablet Reis’in gözaltına alınma nedeni…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Tablet Reis neden gözaltına alındı? Tablet Reis Onurcan Güzel'in son hali!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:00

Tablet Reis lakabıyla tanınan Onurcan Güzel, 2013 yılında yayınladığı kutu açma videosuyla sosyal medyada tanınmaya başladı. Aradan geçen yıllarda canlı yayınlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Güzel, son olarak fenomenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Tablet Reis neden gözaltına alındı, son hali nasıl? İşte ayrıntılar…

TABLET REİS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

tarafından duyurulan operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş ve Siber Suçlar şubeleri çalışma yürüttü.

İddiaya göre kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli yayınlar yapan bazı sosyal medya fenomenleri, bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket etti.

Tablet Reis neden gözaltına alındı? Tablet Reis Onurcan Güzel'in son hali!

Tablet Reis Onurcan Güzel'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlamaları gündeme geldi.

Operasyon İstanbul merkezli gerçekleştirilirken Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da da eş zamanlı çalışma yapıldı.

Tablet Reis neden gözaltına alındı? Tablet Reis Onurcan Güzel'in son hali!

Onurcan Güzel'in yanı sıra Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Şüpheliler hakkındaki iddiaların henüz mahkeme önünde sınanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

TABLET REİS SON HALİ!

Onurcan Güzel, 2013 yılında bir kutu açma videosunda tablet kutusundan salatalık çıkmasıyla viral oldu. Videoda yaşanan olayın ardından "Tablet Reis" lakabıyla anılmaya başlayan Güzel, yıllar içinde sosyal medya platformlarında varlığını sürdürdü ve özellikle TikTok canlı yayınlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmaya devam etti.

Tablet Reis Onurcan Güzel, yıllar içerisinde yaptırdığı estetik işlemler nedeniyle değişen yüzüyle de zaman zaman gündeme geldi. 1 Ocak 2000 doğumlu olduğu belirtilen Onurcan Güzel hakkında verilen bilgilere göre, babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini söylediği ve 35 kilo olduğu ifade edildi. Ayrıca genetik rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını belirten Onurcan Güzel'in sosyal medya geçmişi, 2013 yılında yayılan kutu açma videosuna kadar uzanıyor.

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ETİKETLER
#tiktok
#istanbul emniyeti
#cumhuriyet başsavcılığı
#Onurcan Güzel
#Tablet Reis
#Aktüel
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