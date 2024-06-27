Taksim Delisi Cenk'in öldüğüne dair iddialara yakını cevap verdi

27 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:33

İstanbul'un Taksim ilçesinde yapılan sokak röportajlarında sık sık insanların karşısına çıkan Cenk Gülçe yani namı değer "Taksim Delisi Cenk" geçen aylarda sanatçı Bülent Ersoy ile sahneye çıkmıştı.

O dönemden beri gündeme gelmeyen Taksim Delici Cenk'in öldüğüne dair iddialar atılmaya başladı.

Uzun zamandır yeni videosunun da ortaya çıkmaması bu iddiaları güçlendirdi.

TAKSİM DELİSİ CENK ÖLDÜ MÜ?

Taksim Delisi Cenk'in öldüğüne dair iddiaların giderek artmasının ardından yakını konu ile ilgili açıklama yaptı.

Cenk'in hayati durumunda bir problem olmadığını belirterek arkadaşlarının bir şaka yaptığını ifade etti.

TAKSİM DELİSİ CENK KAÇ YAŞINDA?

Cenk Gülçe 1971 yılında dünyaya geldi. 52 yaşında olan Cenk, Bursalıdır.

TAKSİM DELİSİ CENK NE HASTASI?

Cenk Gülçe'nin gençlik veya çocukluk dönemlerinde bir travmaya maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Bu travma yüzünden Obsesif Kompulsif Bozukluk veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu hastası olabileceği düşünülüyor. Ancak hastalığının ne olduğunda dair resmi bir açıklama bulunmuyor.