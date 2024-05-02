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02 May 2024 09:12 - Güncelleme : 02 May 2024 09:13

Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Vatandaşlar tarafından Taksim-Kabataş Füniküler hattının seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar seferlerin ne zaman tekrardan başlayacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

İstanbul'un en çok kullanılan hatlarından biri olan Taksim-Kabataş Füniküler hattının seferlerinde teknik arıza sebebiyle aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "F1 Taksim- Kabataş Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Günün ilk seferleriyle başlayan arıza nedeniyle istasyona gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılmıyor - 1. Resim

Yolcular görevliler tarafından Taksim-Kabataş arasında sefer düzenleyen İETT otobüslerine yönlendirildi. 

Metro İstanbul'da vatandaşları bilgilendirmek için "Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" şeklinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Metro yetkilileri tarafından arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 

 

Kaynak: TGRT HABER
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