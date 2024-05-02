Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Vatandaşlar tarafından Taksim-Kabataş Füniküler hattının seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar seferlerin ne zaman tekrardan başlayacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
İstanbul'un en çok kullanılan hatlarından biri olan Taksim-Kabataş Füniküler hattının seferlerinde teknik arıza sebebiyle aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "F1 Taksim- Kabataş Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Günün ilk seferleriyle başlayan arıza nedeniyle istasyona gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Yolcular görevliler tarafından Taksim-Kabataş arasında sefer düzenleyen İETT otobüslerine yönlendirildi.
Metro İstanbul'da vatandaşları bilgilendirmek için "Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" şeklinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Metro yetkilileri tarafından arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.