Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

02 May 2024 09:12 - Güncelleme : 02 May 2024 09:13

İstanbul'un en çok kullanılan hatlarından biri olan Taksim-Kabataş Füniküler hattının seferlerinde teknik arıza sebebiyle aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "F1 Taksim- Kabataş Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Günün ilk seferleriyle başlayan arıza nedeniyle istasyona gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Yolcular görevliler tarafından Taksim-Kabataş arasında sefer düzenleyen İETT otobüslerine yönlendirildi.

Metro İstanbul'da vatandaşları bilgilendirmek için "Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" şeklinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Metro yetkilileri tarafından arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.