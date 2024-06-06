Taksim Maksemi İBB Cumhuriyet Müzesi 9 Haziran tarihinde açılacak

06 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Taksim Maksemi'nin İBB Cumhuriyet Müzesi olarak açılacağı tarih açıklandı.

Vatandaşlar tarafından müzenin açılacağı tarih ve ziyaret saatleri merak ediliyor.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Taksim Maskemi İBB Cumhuriye Müzesi 9 Haziran tarihinde açılacak.

Müze pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçi kabul edecek.

Fiyatı ve müzekartın geçerli olup olmayacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

TAKSİM MASKEMİ'NİN TARİHİ

Taksim Maskemi I. Mahmud tarafından 1832-33 yılları arasında inşa edilmiştir.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alır.

Eskiden Galata-Beyoğlu suyunun "taksim edildiği" Taksim Maskemi meydana da adını vermiştir.