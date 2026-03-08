Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı olduğu gündemde

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (8 Mart 2026 Pazar) İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra Taksim Metro'nun da kapalı olacağı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

TAKSİM METRO KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Mart 2026 Pazar günü saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu trafiğe kapatılacak. İstasyonun ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ise işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00'den itibaren Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapalı olacak olan yollar açıklandı. Bu kapsamda Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Taksim metro istasyonu 8 Mart 2026 Pazar günü saat 15.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacak.