Talep toplayan binbin halka arzının işlem göreceği tarih bekleniyor

03 Ekim 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:51

Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasa Kurulu binbin hissesinin halka arz olmasını onaylamıştı. Binlerce yatırımcı talep toplayan binbin hissesinin ne zaman borsada işlem göreceğini bekliyor.

3 - 4 Ekim tarihlerinde talep toplayacak olan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. yatırımcıları KAP'ta yer alan duyuruları yakından takip ediyor.

BINBN hisse kodu ile satışa çıkacak olan şirketin borsada işlem tarihi bekleniyor.

BİNBİN HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ekim ayının ilk haftasında 2 gün talep toplayacak olan hissenin işlem görme tarihi halka arz sonuçlarının ardından netleşecek.

KAP tarafından yayımlanacak olan sonuçlarla beraber kaç lot verdiği ve borsada ne zaman işlem göreceği de belli olmuş olacak.

Hissenin fon kullanım yerleri arasında %20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı, %30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi, %20 İşletme sermayesi yer aldı.

BİNBİN KAÇ LOT VERİR 2024?

Bu hafta talep toplayacak olan şirketin lot miktarı henüz netleşmezken olası miktarlar şöyle oldu:

300 Bin katılım - 57 Lot (5235 TL)

700 Bin katılım - 25 Lot (2296 TL)

1.1 Milyon katılım - 16 Lot (1469 TL)

1.5 Milyon katılım - 12 Lot (1102 TL)

1.9 Milyon katılım - 9 Lot (826 TL)

2.3 Milyon katılım - 8 Lot (734 TL)

2.7 Milyon katılım - 7 Lot (642 TL)

3.1 Milyon katılım - 6 Lot (551 TL)