Talisca Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 12,5 milyon Euro kazanıyordu

27 Ocak 2025 18:43 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:43

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Talisca’nın, Fenerbahçe'de mayıs ayına kadar yıllık net kazanacağı ücret ile sonraki sezon kazanacağı ücret de belli oldu. Talisca alacağı maaş ile Fenerbahçe'nin en yüksek maaşlı oyuncusu olacak.

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Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde olan Anderson Talisca'yı kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

TALİSCA FENERBAHÇE'DE NE KADAR KAZANACAK?

Talisca, Al Nassr'da yıllık net 12,5 milyon Euro kazanırken, Fenerbahçe'demayıs ayına kadar 6 milyon euro kazanacak. Talisca’nın gelecek sezon ise 12 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

İddialar doğru ise Talisca bu maaş seviyeleri ile Fenerbahçe'nin en çok kazanan oyuncusu konumuna gelecek. Talisca bu akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’da olacak.

Fenerbahçe resmi X hesabından Talisca transferi ile ilgili açıklama geldi:

Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TALİSCA FENERBAHÇE İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Fenerbahçe, Talisca ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Bu kısa süreli anlaşma, hem Talisca'nın performansının test edilmesine hem de Fenerbahçe'nin gelecekteki transfer stratejileri için esneklik sağlayacak.

TALİSCA FENERBAHÇE MAAŞI YILLIK KAÇ MİLYON EURO, NE KADAR?

Talisca'nın Fenerbahçe'deki ilk sezon maaşı, mayıs ayına kadar yıllık net 6 milyon euro olacak. Gelecek sezon için Talisca'nın maaşı 12 milyon Euro olacak.

TALİSCA FENERBAHÇE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Talisca, Fenerbahçe'de mayıs ayına kadar yıllık net 6 milyon euro kazanacak, gelecek sezon ise 12 milyon euro alacak.

TALİSCA FENERBAHÇE SÖZLEŞME SÜRESİ KAÇ YIL?

Talisca, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.