Talisca Midtjylland maçında oynayacak mı, neden yok? Gözler Fenerbahçe'nin yeni transferinde

30 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:33

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca, taraftarı sevindirdi. İstanbul'da gelmesinin ardından uçağını binlerce kişi karşıladı. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Midtjylland maçında Talisca'nın oynayıp oynamayacağı da taraftarın gündeminde.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca bu akşam Midtjylland maçında neden yok merak edilmişti. Anderson Talisca resmi imza sonrasında tesislerde takım arkadaşlarıyla buluştu.

Bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Midtjylland maçında forma giyip giymeyeceği de merak konusu oldu.

TALİSCA MİDTJYLLAND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Suudi ekibi Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca taraftar tarafından büyük ilgi gördü. Resmi imza sonrasında tesislere giden oyuncu takım arkadaşlarıyla görüştü.

Talisca, UEFA isim kadrosunda yer alamadığı için bu akşam oynanacak Midtjylland maçında forma giymeyecek. Talisca'nın önümüzdeki maçlarda forma giymesi bekleniyor.

TALİSCA MİDTJYLLAND MAÇINDA NEDEN YOK?

Talisca UEFA isim kadrosunda olmadığı için bu akşam oynanacak olan maçta yer almayacak.

Talisca transferi "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri ile duyurulmuştu.