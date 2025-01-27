Talisca’nın bonservisi ne kadar, kiralık mı? 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

27 Ocak 2025 19:48 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 19:52

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Al Nassr ile yollarını ayıran Talisca, Fenerbahçe'de mayıs ayına kadar yıllık net 6 milyon euro kazanacak, gelecek sezon ise bu rakam 12 milyon euro'ya yükselecek. Transferin bonservis bedeli taraftarlar ve kiralık olup olmadığı merak ediliyordu. İşte Talisca transferinin ayrıntıları.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Benfica'nın eski forveti Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık sözleşme ile Talisca'ya kavuştu. TALİSCA BONSERVİSİ NE KADAR? Talisca’nın Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle Fenerbahçe Talisca için bonservis bedeli ödemeyecek. Böylelikle Fenerbahçe Talisca'nın bonservisinin tamamını almış olacak. TALİSCA KİRALIK MI, FENERBAHÇE TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI MI? Fenerbahçe Anderson Talisca’yı kiralık olarak değil bonservisi ile kadrosuna kattı. Talisca Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi nedeniyle bonservisi elinde olacak şekilde Fenerbahçe’ye geliyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Talisca Fenerbahçe’nin 1,5 yıllık oyuncusu olacak. İlgili Haberler Talisca Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 12,5 milyon Euro kazanıyordu