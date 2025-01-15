Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı
Bugün verilen talep sonrasında İBB toplu taşıma zammı %35 oldu. Buna göre tam abonman, metrobüs, otobüs, tam ve öğrenci bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Milyonlarca vatandaş tam abonman fiyatını araştırmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için %35'lik oranda zam uyguladı. Buna göre tarifede farklılık yaşandı. Milyonlarca vatandaş zamlı ücretleri araştırdı.
TAM ABONMAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2025?
Bugün uygulanan %35 zam sonrasında fiyatlar şöyle oldu:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL
Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
Marmaray tam bilet: 59,76 TL
Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
Metrobüs öğrenci: 13,17 TL
İBB TOPLU TAŞIMA ZAMMI OTOBÜS BİLET ÜCRETLERİ
15 Ocak günü kabul edilen zam talebi sonrasında İBB toplu taşıma ücretlerinde artış yaşandı. Otobüs, metrobüs, abonman ve taksi ücretlerinde farklılık oldu.