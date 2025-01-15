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Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:21
Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

Bugün verilen talep sonrasında İBB toplu taşıma zammı %35 oldu. Buna göre tam abonman, metrobüs, otobüs, tam ve öğrenci bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Milyonlarca vatandaş tam abonman fiyatını araştırmaya başladı.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için %35'lik oranda zam​ uyguladı. Buna göre tarifede farklılık yaşandı. Milyonlarca vatandaş zamlı ücretleri araştırdı.

TAM ABONMAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2025?

Bugün uygulanan %35 zam sonrasında fiyatlar şöyle oldu:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı - 1. Resim

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

İBB TOPLU TAŞIMA ZAMMI OTOBÜS BİLET ÜCRETLERİ

15 Ocak günü kabul edilen zam talebi sonrasında İBB toplu taşıma ücretlerinde artış yaşandı. Otobüs, metrobüs, abonman ve taksi ücretlerinde farklılık oldu.

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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