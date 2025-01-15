Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:21

Bugün verilen talep sonrasında İBB toplu taşıma zammı %35 oldu. Buna göre tam abonman, metrobüs, otobüs, tam ve öğrenci bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Milyonlarca vatandaş tam abonman fiyatını araştırmaya başladı.