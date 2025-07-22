Tam güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi ne zaman?

Ay'ın Güneş'i tamamen örterek gökyüzünün karanlığa bürünmesine neden olduğu tam Güneş tutulması için geri sayım başladı.

Güneş tutulmasının ne zaman olacağı ve Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği ise merak konusu oldu.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulmasının kısmi olarak da olsa Türkiye'den izlenebilmesi bekleniyor.

Antalya, Muğla, İzmir ve Adana gibi batı ve güney illerinde izlenebilecek olan tutulma Türkiye’de 2-3 saat sürecek.

Tutulmanın en uzun süre Mısır'ın Luksor kentinde gözlemlenebileceği belirtiliyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

NASA'ya göre, 2 Ağustos 2027 Pazartesi günü tam Güneş tutulması gerçekleşecek.

6 dakika 23 saniye sürmesi bekleyen tutulma Türkiye saati ile 12:30 civarında yaşanacak.

Tam tutulmanın ise saat 14:00 ile 15:00 arasında yaşanması bekleniyor.