Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tam güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi ne zaman?

Türkiye’yi de etkisi altına alacak ve 7 dakika sürecek olan tam Güneş tutulmasının tarihi ve Türkiye’de izlenip izlenmeyeceği araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tam güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 21:43

Ay'ın Güneş'i tamamen örterek gökyüzünün karanlığa bürünmesine neden olduğu tam için geri sayım başladı.

Güneş tutulmasının ne zaman olacağı ve ’den izlenip izlenemeyeceği ise merak konusu oldu.

Tam güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi ne zaman?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulmasının kısmi olarak da olsa Türkiye'den izlenebilmesi bekleniyor.

, , ve Adana gibi batı ve güney illerinde izlenebilecek olan tutulma Türkiye’de 2-3 saat sürecek.

Tutulmanın en uzun süre Mısır'ın Luksor kentinde gözlemlenebileceği belirtiliyor.

Tam güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi ne zaman?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

NASA'ya göre, 2 Ağustos 2027 Pazartesi günü tam Güneş tutulması gerçekleşecek.

6 dakika 23 saniye sürmesi bekleyen tutulma Türkiye saati ile 12:30 civarında yaşanacak.

Tam tutulmanın ise saat 14:00 ile 15:00 arasında yaşanması bekleniyor.

ETİKETLER
#türkiye
#muğla
#antalya
#güneş tutulması
#İzmir
#Astronomi
#2 Ağustos 2027
#Tam Güneş Tutulması
#Luksor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.