Tarih boyunca suikasta uğrayan 10 ABD başkanından 4'ü öldü 6'sı kurtuldu

14 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:55

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğradı.

Trump saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirlenen saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Trump'un uğradığı silahlı saldırının ardından, ABD'de başkanlara ve başkan adaylarına karşı saldırı e suikast girişimleri tekrardan gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından tarih boyunca suikasta uğrayan ABD başkanları merak ediliyor.

SUİKASTA UĞRAYAN ABD BAŞKANLARI

ABD tarihi boyunca Trump ile birlikte toplam 10 başkan suikasta uğradı.

Bu başkanlardan 4'ü hayatını kaybederken 6'sı ise kurtuldu.

Suikasta uğrayan ABD başkanları ise şöyle:

Abraham Lincoln

James Garfield

William MCKinley

Theodore Roosevelt

Franklin D. Roosevelt

John F. Kennedy

Gerald Ford

Ronald Reagan

George W. Bush

Donald Trump

SUİKASTA UĞRAYARAK HAYATINI KAYBEDEN ABD BAŞKANLARI KİMLER?

Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865 yılında eşi ile birlikte gittiği bir komedi gösteriminde silahlı saldırıya uğradı.

Hayatını kaybeden Lincoln ilk suikasta uğrayan ABD başkanı oldu.

İkinci suikasta kurban giden ABD başkanı ise görevinin 6. ayında olan James Garfield oldu.

Üçüncü suikast girişimi ise 6 Eylül 1901 yılında 25. ABD Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

New York'ta yaptığı konuşmanın ardından vurulan ABD başkanı hayatını kaybetti.

ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ile 1963 yılının Kasım ayında 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Dallas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında vurularak hayatını kaybetti.