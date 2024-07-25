Tarihi sıcaklık tüm dünyada etkili oldu! En sıcak gün rekor: Termometreler 120 dereceye çıktı

25 Temmuz 2024 08:55 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:24

Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin sıcaklık rekorlarına karşı hazırlıklı olması için uyardı. Kuzey Amerika'da başlayan sıcaklık dalgası Güney Amerika'da nemin etkisiyle hissedebilir derecesini artırdı. Vücut ısısını da beraberinde yükselten sıcaklık Las Vegas'ta rekor kırdı.

TARİHİ SICAKLIK TÜM DÜNYADA ETKİLİ OLDU!

23 Temmuz dünya tarihinin en yüksek sıcaklık kaydı Las Vegas'tan yapıldı. 120 derece olarak kaydedilen sıcaklık dalgasının rekorunu kaydeden uzmanlar uyarılarda da bulundu. Geçtiğimiz senelerde 70'lere kadar çıkan sıcaklıktaki bu yükseliş kaydı bilim insanlarını bile tedirgin etti.

Güneş ışınlarının Dünya'ya daha dik geldiğini belirten uzmanlar sıcaklığın bu yüzden ciddi bir dalgalanma ile artacağını bildirdi.

SICAKLIK HASTALIKLARI ARTIRDI!

Dünya Sağlık Örgütü, ishal, kusma, inme, kalp krizi, organ zarlarında iltihaplanma gibi sağlık sorunlarının yüksek sıcaklığa bağlı arttığını kaydetti.

Öte yandan uzmanlar, terlemeyi artıracak ev vücut sıcaklığını bozacak olan besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Forbes dergisinde yer alan habere göre; uzmanlar sıcak havada baharatlı yağlı ve karbonhidratlı besinlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

SICAKLIKLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Bilim insanları sıcaklığın artmasındaki etkenlere bağlı gelişen nemin ortalama Ağustos sonu Eylül ortalarında azalacağını kaydetti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ndeki bilim insanları, 1 Haziran ile 30 Kasım tarihleri arasında dalgalanmalara bağlı çeşitli hava olaylarının yaşanma riskinin yüksek olduğunu bazı yerlerde sıcaklık rekor kırarken bazı yerlerde şiddetli fırtına hortum oluşacağını açıkladı.

Sıcaklık ve yağışın aynı anda beraber ettiğini belirten uzmanlar, dünya genelinde hava durumunun Ağustos sonu gibi normalleşmesi beklendiğini kaydetti.

SUSUZLUK KURAKLIK UYARISI!

Ülkelere susuzluk ve kuraklık uyarılarında bulunan uzmanlar su kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Tarımı özellikle etkileyen kuraklıkta yenilenebilir enerjilerin önemi vurgulandı.

İklim Değişikliği Paneli'ne göre; BM bilim insanları, 2033 yılına kadar dünyanın bu 1,5 santigrat derece eşiğini geçebileceği ve bunun muhtemelen daha yoğun kuraklıklara, sellere ve su güvenliği sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 2022'de, 2030 yılına kadar bu emisyonların 2010 seviyelerinin %10 üzerinde artacağını bildirdi.

Bilim insanları, artan emisyonların, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda ortaya konulan, küresel sıcaklık artışını 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama hedefine ulaşma şansını önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.