Tarihte bir ilk: Dünyanın ilk füzyon roketi ateşlendi

Birleşik Krallık merkezli girişim Pulsar Fusion, uzay taşımacılığı açısından dikkat çekici bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, geliştirdiği Sunbird adlı nükleer füzyon roketinde “ilk plazma” üretiminin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu gelişme, yıllardır teorik düzeyde konuşulan füzyon tabanlı uzay itkisinin artık somut adımlarla ilerlediğini gösteriyor.
Pulsar Fusion, nükleer füzyonla çalışan Sunbird roketini geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtmıştı. O dönem de oldukça ses getiren proje, şimdi laboratuvar aşamasında kritik bir eşiği aşmış görünüyor.
Bugün kullanılan kimyasal roket teknolojisiyle bir uzay aracının Mars’a ulaşması yaklaşık 10 ay sürüyor. Bu kadar uzun bir yolculuk ise özellikle insanlı görevlerde hem maliyetleri artırıyor hem de ciddi riskler doğuruyor.
Sunbird’ün burada devreye girmesi bekleniyor. Şirketin planına göre bu araç, doğrudan yük ya da astronot taşımayacak. Bunun yerine alçak Dünya yörüngesinde uzay araçlarına kenetlenecek ve onları hedeflerine taşıyan bir tür “uzay römorkörü” gibi çalışacak. Sistem yeterince olgunlaştığında, 1.000 ila 2.000 kilogram yük taşıyan bir aracı Mars yörüngesine 6 aydan kısa sürede ulaştırabileceği öngörülüyor.
Sunbird’ün en dikkat çekici yanı, merkezinde yer alan Dual Direct Fusion Drive yani DDFD motoru. Pulsar Fusion’ın açıkladığına göre yapılan son testte, roketin egzoz sisteminde plazma üretimi ve bu plazmanın kontrollü biçimde tutulması başarıyla gösterildi. Yani işin en kritik prensiplerinden biri, en azından temel düzeyde doğrulanmış oldu.
Teknik tarafta hedefler de oldukça iddialı. DDFD’nin 10.000 ila 15.000 saniye arasında özgül itki değerine ulaşması planlanıyor. Bu da geleneksel kimyasal roketlerin çok ötesinde bir verimlilik ve egzoz hızı anlamına geliyor. Üstelik sistemin 2 megawatt güç üretebileceği belirtiliyor. Başka bir deyişle, bu motor yalnızca itiş sağlamayacak; uzay aracının enerji ihtiyacına da katkı sunabilecek.
Nükleer füzyonun temelinde, yıldızların merkezinde gerçekleşen enerji üretim süreci yer alıyor. Hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle çok büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Füzyon, fisyona kıyasla uzun ömürlü ve yüksek seviyeli radyoaktif atık bırakmadığı için daa temiz ve daha güvenli bir enerji kaynağı olarak görülüyor.
Ama işin zor kısmı da burada başlıyor. Çünkü insanlık henüz sürdürülebilir füzyona tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Bu nedenle uzayda füzyon tabanlı itki sistemleri uzun süredir heyecan verici bir fikir olarak konuşulsa da, pratiğe dökülmesi her zaman ciddi bir mühendislik sorunu olarak kaldı.
Pulsar Fusion ise bu teknolojiyi gerçeğe yaklaştıran ilk şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.
Şirket, Sunbird’ün temel bileşenlerini 2027 yılında yörüngede test etmeyi planlıyor. Açıkçası bu aşama, projenin kaderi açısından belirleyici olabilir. Çünkü gerçek uzay koşullarında alınacak sonuçlar, teknolojinin yalnızca laboratuvarda değil sahada da işe yarayıp yaramadığını gösterecek.
Uzun vadede planlanan çalışma modeli de alışılmış roket sistemlerinden farklı. Sunbird araçlarının Dünya’dan fırlatılması düşünülmüyor. Bunun yerine bu araçlar, yörüngedeki büyük istasyonlarda konuşlandırılacak. Görev zamanı geldiğinde istasyondan ayrılacak, hedef uzay aracına bağlanacak ve onu derin uzaya doğru hızlandıracak. Ardından varış noktasında ayrılıp başka bir istasyona kenetlenecek ve yeniden kullanılabilecek.
Elbette tablo tamamen sorunsuz değil. Sürdürülebilir füzyon teknolojisinin geliştirilmesi zaten başlı başına büyük bir mesele. Buna ek olarak, yörüngesel kenetlenme istasyonlarının inşa edilmesi ve bu altyapının kurulması da projenin en zorlu tarafları arasında yer alıyor.