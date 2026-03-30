Tarihte bir ilk: Dünyanın ilk füzyon roketi ateşlendi

MARS YOLCULUĞUNU KISALTMA HEDEFİ

Bugün kullanılan kimyasal roket teknolojisiyle bir uzay aracının Mars’a ulaşması yaklaşık 10 ay sürüyor. Bu kadar uzun bir yolculuk ise özellikle insanlı görevlerde hem maliyetleri artırıyor hem de ciddi riskler doğuruyor.

Sunbird’ün burada devreye girmesi bekleniyor. Şirketin planına göre bu araç, doğrudan yük ya da astronot taşımayacak. Bunun yerine alçak Dünya yörüngesinde uzay araçlarına kenetlenecek ve onları hedeflerine taşıyan bir tür “uzay römorkörü” gibi çalışacak. Sistem yeterince olgunlaştığında, 1.000 ila 2.000 kilogram yük taşıyan bir aracı Mars yörüngesine 6 aydan kısa sürede ulaştırabileceği öngörülüyor.